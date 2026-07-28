Россиянам предложили слетать на курорт Турции за пять тысяч рублей

Россиянам стали доступны горящие авиабилеты на популярный курорт Турции — Анталью — по цене от пяти тысяч рублей. О соответствующих предложениях сообщил портал TourDom.

Уточняется, что такие привлекательные тарифы действуют только в одну сторону, а обратный перелет обойдется значительно дороже. Но даже несмотря на это, общая стоимость поездки может получиться выгодной, пишет издание.

Так, купить билеты на турецкий курорт с вылетом 29 июля можно от 5,5 тысячи рублей с включенным багажом до 10 килограммов. Такие варианты есть у авиакомпаний Azur Air и Nordwind Airlines.

Еще дешевле, от 5,3 тысячи рублей (без багажа), можно отправиться в Анталью 30 июля самолетом «Победы». Билет с багажом будет стоить дороже — более 8 тысяч рублей.

По данным источника, уже в августе таких тарифов практически нет. Перелет из Москвы 30 июля с возвращением 6 августа сейчас стоит от 28 тысяч рублей с багажом.

Ранее стало известно, что российский турпоток в Анталью в июне 2026 года снизился на четыре процента. В первый летний месяц курорты провинции посетили 569 тысяч соотечественников.