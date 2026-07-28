Слетать в Анталью из Москвы предлагают за 5 тысяч рублей

В конце июля слетать из Москвы в Анталью можно по цене, сравнимой, а в некоторых случаях и более низкой, чем билет на «Сапсан» до Санкт-Петербурга. В продаже появились горящие авиабилеты от 5 с небольшим тыс. руб. Правда, столь привлекательные тарифы действуют только в одну сторону: обратный перелет обойдется значительно дороже. Но даже в этом случае общая стоимость поездки может оказаться весьма выгодной.

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Так, уже на завтра доступны билеты от 5,5 тыс. руб. с включенным багажом до 10 кг. Такие тарифы предлагают чартеры AZUR и Nordwind Airlines. В первом случае вылет из Внуково в 14:15, во втором — из Домодедово в 12:45.

Еще дешевле можно отправиться в Анталью 30 июля рейсом «Победы» – от 5,3 тыс. руб. налегке. Если потребуется сдать чемодан, билет обойдется более чем в 8 тыс. руб. Вылет из Внуково в 07:30.

Есть и еще один выгодный вариант на 30 июля и тоже из Внуково – утренний рейс UTair. Перелет без багажа стоит от 6,6 тыс. руб., с багажом – около 10 тыс. руб.

Однако долго такая ценовая аномалия, судя по всему, не продлится. Уже в августе столь дешевых тарифов в продаже практически нет. Например, перелет из Москвы 30 июля с возвращением 6 августа сейчас стоит от 28 тыс. руб. с багажом. Впрочем, если не покупать обратный билет заранее и следить за распродажами, есть шанс позже найти горящее предложение за 9–10 тыс. руб.

Ранее мы написали, что в Анталью и Даламан из Москвы можно улететь за 9 тыс. руб. в пик сезона.