Гид-мошенник 10 лет водил туристов за нос

Житель итальянской Виченцы Франко Малоссо почти 10 лет водил туристов в построенный им амфитеатр, выдавая его за древний памятник архитектуры. Как пишет Il Giornale dell’Arte, за посещение этой «достопримечательности» каждый посетитель платил 40 евро.

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Малоссо утверждал, что на этом месте сохранились археологические находки времен неолита и Римской империи. Однако расследование, начатое в 2016 году, показало, что никакого исторического объекта здесь нет. Амфитеатр оказался современной незаконной постройкой, а древний вид ему придали с помощью искусственно состаренных камней.

В 2021 году суд признал итальянца виновным в незаконном строительстве, подделке произведений искусства и проведении работ на территории с ландшафтными ограничениями. Эксперты также установили, что строительство нанесло ущерб окружающей местности, поэтому мужчину обязали выплатить компенсацию.

Окончательно дело завершилось только в 2026 году, когда приговор вступил в законную силу. Малоссо получил 2 года и 4 месяца лишения свободы.