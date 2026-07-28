Гид-мошенник 10 лет водил туристов за нос

Итальянец 10 лет обманывал туристов
Житель итальянской Виченцы Франко Малоссо почти 10 лет водил туристов в построенный им амфитеатр, выдавая его за древний памятник архитектуры. Как пишет Il Giornale dell’Arte, за посещение этой «достопримечательности» каждый посетитель платил 40 евро.
Малоссо утверждал, что на этом месте сохранились археологические находки времен неолита и Римской империи. Однако расследование, начатое в 2016 году, показало, что никакого исторического объекта здесь нет. Амфитеатр оказался современной незаконной постройкой, а древний вид ему придали с помощью искусственно состаренных камней.
В 2021 году суд признал итальянца виновным в незаконном строительстве, подделке произведений искусства и проведении работ на территории с ландшафтными ограничениями. Эксперты также установили, что строительство нанесло ущерб окружающей местности, поэтому мужчину обязали выплатить компенсацию.
Окончательно дело завершилось только в 2026 году, когда приговор вступил в законную силу. Малоссо получил 2 года и 4 месяца лишения свободы.