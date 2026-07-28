«Аэрофлот» пояснил, будет ли соблюдать рекомендации ЕАSA на Ближнем Востоке

Туристы волнуются: что будет с транзитом в Юго‑Восточную Азию после того, как Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) продлило до 31 августа рекомендацию авиакомпаниям избегать полетов в воздушном пространстве ОАЭ, Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта и части Оманского залива. Ранее аналогичное решение было принято в отношении Ирана, Ливана и Ирака.

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Еще один вопрос, который задают наши подписчики, снимет ли нацперевозчик рейсы из регионов.

Судя по всему, никаких изменений не предвидится: самолеты из России летают в ОАЭ, а из Дубая в страны ЮВА – по‑прежнему графику. Например, «Аэрофлот» благополучно отправил в столицу Объединенных Эмиратов лайнеры, запланированные на вчера и сегодня из Москвы. Вылеты на завтра тоже стоят на онлайн‑табло Шереметьево. Запланирован на 29 июля и вылет из Краснодара. Маршруты, согласно данным сервиса Flightradar24, пролегают над территорией Ирана.

В «Аэрофлоте» TourDom.ru пояснили:

«Полеты планируются с учетом NOTAM указанных стран. На текущий момент ограничения в ОАЭ отсутствуют. Рейсы в Дубай выполняются в полном объеме. При этом авиакомпания в постоянном режиме оценивает риски в соответствии с обстановкой и рекомендациями авиационных органов, включая информацию от EASA».

По два рейса в день из российской столицы выполняет и Emirates. Но этот перевозчик облетает указанные EASA страны через Афганистан и Пакистан.

Отметим, что рекомендации Европейского агентства по авиационной безопасности носят консультативный характер и не являются обязательными к исполнению. Хотя авиакомпании из стран ЕС стараются их соблюдать, так как национальные авиационные власти этих стран опираются на выводы EASA, перевозчики из других государств тоже учитывают позицию агентства, но оценивают риски и принимают решение о корректировке маршрута самостоятельно – исходя из позиции своих государств.

Например, российские авиакомпании руководствуются в первую очередь федеральными авиационными правилами и NOTAM Росавиации. В последний раз извещение об ограничении полетов в страны Ближнего Востока Федеральное агентство воздушного транспорта выпускало 14 июня: вылеты из аэропортов России в аэропорты Ирана были запрещены с 23:00 до 11:00 мск. 25 июня эти ограничения были сняты.