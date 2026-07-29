Назван город, который может стать первой туристической столицей стран Содружества

Город Лида в Беларуси может стать первой туристической столицей Содружества. Такую номинацию в туристической сфере планирует ввести Исполнительный комитет СНГ. Этот вопрос обсудили постоянные представители стран Содружества.

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Развитие туризма на пространстве СНГ — одна из главных тем. Эта сфера внутри международной организации активно развивается, в несколько раз опережая мировые темпы роста. В топе у путешественников: Беларусь, Казахстан, Россия, Азербайджан, Узбекистан и Кыргызстан. Туризм положительно влияет не только на социокультурные связи между народами государств СНГ, но и на экономику стран.

«Многие берут планы о том, чтобы во внутреннем валовом продукте сфера туризма составляла более 4 — 5%. Это серьезные такие задачи, которые сфера туризма в рамках СНГ должна решать. Здесь мы видим, как активно идет развитие помимо непосредственных видов деятельности, их там более 50. Это размещение комфортное, это и логистика, и транспортная составляющая, и общественное питание, и сфера досуга, — подчеркнул первый заместитель генерального секретаря СНГ Игорь Петришенко.

В планах также объявлять ежегодно тематический год в туристической сфере. Он может быть посвящен экологическому, промышленному или оздоровительному путешествию.