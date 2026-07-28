Между Россией и Китаем выполняются около 270 авиарейсов в неделю

Между Россией и Китаем сейчас выполняется около 270 авиарейсов в неделю. По словам вице премьера Дмитрия Чернышенко, расширение авиасообщения связано с ростом туристического обмена между двумя странами.

© tourdom.ru

Вместе с увеличением числа путешественников развивается и туристическая инфраструктура. В России открываются новые гостиницы и рестораны, появляются экскурсионные маршруты, расширяется транспортная сеть, в том числе железнодорожное сообщение с Китаем.

Чернышенко напомнил, что за 2025 год Китай посетили около 2 млн россиян, а в Россию приехали примерно 1 млн китайских туристов. По итогам первого квартала 2026 года поток российских путешественников в Китай вырос на 60%, а число гостей из КНР увеличилось на 25%.

Вице премьер также отметил, что безвизовый режим между Россией и Китаем продлен до конца 2027 года. По оценкам властей, это позволит увеличить взаимный туристический поток до 6 млн поездок.