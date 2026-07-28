Turkish Airlines возобновит полеты в Минск после четырехлетнего перерыва

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines с 21 сентября вновь начнет выполнять регулярные рейсы между Стамбулом и Минском, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани. Перевозчик не летал в столицу Беларуси более четырех лет после приостановки полетной программы в феврале 2022 года.

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На первом этапе самолеты будут выполнять 6 рейсов в неделю. Вылеты запланированы по вторникам, четвергам и субботам. Расписание предусматривает 4 ночных и 2 дневных рейса.

Уже с 6 октября авиакомпания увеличит частоту полетов до ежедневной. Тогда самолеты начнут летать 7 дней в неделю. В расписании останутся 4 ночных рейса, а число дневных увеличится до 3.

Turkish Airlines прекратила полеты в Минск 24 февраля 2022 года. После этого решение о приостановке авиасообщения несколько раз продлевали.

Возвращение турецкого перевозчика расширит возможности для путешествий через крупнейший международный хаб Турции. Аэропорт Стамбула остается одним из главных пересадочных узлов для рейсов в страны Европы, Азии, Ближнего Востока, Африки и Северной Америки.