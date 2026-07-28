Премьер Японии заявила о пожарах, разрушениях и пострадавших после землетрясения

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила о пожарах, разрушениях и пострадавших после землетрясения на японском острове Кюсю.

«Мы уточняем данные по пострадавшим, однако уже сейчас [мы слышали] о раненых, а в некоторых районах возникли пожары или отключено электричество, зафиксировано повреждение дорог и мостов, обрушение зданий», — цитирует её ТАСС.

Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 7,1 на японском острове Кюсю. В связи с этим была объявлена угроза цунами.

позднее произошло ещё одно землетрясение магнитудой 6,1.