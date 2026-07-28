Россия планирует запустить новые электрички в Беларусь

В 2027 году Россия планирует запустить 3 новых трансграничных маршрута электричек с Беларусью. Об этом глава Росжелдора Александр Сахаров сообщил на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

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Новые поезда свяжут Великие Луки с Витебском и Полоцком, а также Брянск с Гомелем. Между двумя странами уже ходят электрички, это маршруты Смоленск – Орша и Смоленск – Витебск. За первые 3 месяца пассажиропоток на этих направлениях вырос с 196 тыс. до 400 тыс. человек.

Интерес к поездкам в Беларусь продолжает расти. По данным РЖД, в 2025 году по железной дороге между двумя странами перевезли почти 3,1 млн пассажиров, что на 9,3% больше, чем годом ранее. Поезда «Ласточка» Москва – Минск перевезли около 786 тыс. человек, показав рост на 11,7%.

Беларусь остается одним из самых популярных зарубежных направлений у российских туристов. Туроператоры отмечают высокий спрос на экскурсионные поездки в Минск, Брест и Гродно, а также на отдых в санаториях. По их данным, в прошлом году интерес к белорусским здравницам вырос примерно на 40%, при этом номера на востребованные даты зачастую бронируют за 10–12 месяцев до поездки.