Власти Антальи проверяют сообщения о мошенничестве при бронировании отдыха

Власти турецкой Антальи начали проверку сообщений о случаях мошенничества при бронировании отдыха для российских туристов. Об этом РИА «Новости» сообщили в муниципалитете курорта.

По информации администрации, в полицию уже направлены данные об обмане путешественников, которые происходят во время выбора и оплаты жилья. Если факты подтвердятся, виновных привлекут к ответственности в соответствии с законодательством.

В муниципалитете также рекомендовали россиянам бронировать жилье и другие услуги только через проверенные туристические компании и официальные онлайн-платформы.

О росте подобных случаев еще в начале июля рассказал туроператор из Бодрума и член Ассоциации туроператоров Турции (TÜRSAB) Акын Беке. По его словам, с началом высокого сезона заметно увеличилось число мошеннических схем, особенно связанных с арендой бунгало.

Статистику подтверждают и данные турецкой платформы Şikayetvar. За последнюю неделю количество жалоб на мошенничество при аренде бунгало выросло на 114%. Число обращений, связанных с сетевыми отелями, увеличилось на 58%, с арендой автомобилей на 46%, с сайтами бронирования гостиниц на 45%, а с междугородними автобусными перевозками на 23%.

Эксперты рекомендуют туристам с осторожностью относиться к слишком выгодным предложениям, проверять отзывы о продавце и не переводить деньги на счета частных лиц, если речь идет о бронировании жилья или туристических услуг. Это позволяет значительно снизить риск столкнуться с мошенниками во время подготовки к поездке.