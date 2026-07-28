Индонезия заинтересована в увеличении количества рейсов в Россию

Индонезия заинтересована в расширении числа российских авиакомпаний, выполняющих прямые рейсы в страну. Об этом сообщили «Известиям» в посольстве России в Джакарте.

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В дипмиссии рассчитывают, что направление освоит не только «Аэрофлот». Однако окончательное решение перевозчиков зависит прежде всего от коммерческой эффективности таких программ.

Интерес к направлению продолжает расти. По итогам 2025 года Индонезию посетили рекордные 219,1 тыс. российских туристов. Кроме того, по данным туроператоров, спрос на туры в нынешнем сезоне увеличился еще примерно на 26%.

Вместе с тем перспективы расширения полетной программы ограничены возможностями российского авиапарка. Как пояснил вице-президент РСТ Дмитрий Горин, для выполнения беспосадочных рейсов из Центральной России на Бали или в Джакарту необходимы широкофюзеляжные самолеты, которых у отечественных перевозчиков немного.

По его словам, такие воздушные суда представлены исключительно зарубежными моделями, а их парк ежегодно сокращается примерно на 10%. В результате на сегодняшний день реальными возможностями для выполнения дальнемагистральных рейсов в Индонезию фактически располагает только группа «Аэрофлот».