На юге Турции ожидают жару до 50 градусов

В курортной Адане в среду ощущаемая температура воздуха может достигнуть 50 градусов. Такой прогноз РИА «Новости» озвучил метеоролог Ихсан Юртташ.

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По его словам, это будет один из самых высоких температурных показателей лета. Наиболее тяжелые условия ожидаются с полудня до вечера, когда высокая влажность усилит воздействие жары на организм.

Специалист рекомендует жителям и туристам по возможности не находиться долго под открытым солнцем, пить больше воды и отказаться от интенсивных физических нагрузок в самые жаркие часы дня.

Адана считается одним из самых жарких крупных городов Турции. Летом температура воздуха здесь регулярно превышает +40 градусов, однако нынешний прогноз может стать одним из рекордных за сезон.

Хотя Адана не относится к числу самых популярных морских курортов среди россиян, через город проходят многие туристические маршруты на юге Турции.