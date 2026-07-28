На юге Турции ожидают жару до 50 градусов
В курортной Адане в среду ощущаемая температура воздуха может достигнуть 50 градусов. Такой прогноз РИА «Новости» озвучил метеоролог Ихсан Юртташ.
По его словам, это будет один из самых высоких температурных показателей лета. Наиболее тяжелые условия ожидаются с полудня до вечера, когда высокая влажность усилит воздействие жары на организм.
Специалист рекомендует жителям и туристам по возможности не находиться долго под открытым солнцем, пить больше воды и отказаться от интенсивных физических нагрузок в самые жаркие часы дня.
Адана считается одним из самых жарких крупных городов Турции. Летом температура воздуха здесь регулярно превышает +40 градусов, однако нынешний прогноз может стать одним из рекордных за сезон.
Хотя Адана не относится к числу самых популярных морских курортов среди россиян, через город проходят многие туристические маршруты на юге Турции.