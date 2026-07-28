Турист сравнил итальянок с россиянками

Живущая в Европе российская тревел-блогерша сравнила итальянских женщин с соотечественницами фразой «умеют себя преподнести!». Об этом она написала в личном блоге «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

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Автор материала отметила, что переехала в Италию несколько лет назад и до сих пор восхищается некоторыми особенностями жизни там. К примеру, она отметила, что местные женщины очень уверены в себе и даже после 50 лет тщательно за собой ухаживают.

«Честно говоря, я не могу сказать, что итальянки в среднем красивее наших женщин. Наоборот, мне кажется, славянских красавиц гораздо больше. Но как же итальянки умеют себя преподнести!» — объяснила россиянка.

Ранее соотечественница описала курортный город в Крыму фразой «глазам своим не поверила». По ее словам, Алупка сильно изменилась с ее последней поездки.