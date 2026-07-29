Минздрав Турции контролирует ситуацию с вирусом Коксаки на курортах

Ситуация с вирусными заболеваниями на турецких курортах остается под контролем местных властей. Об этом РИА «Новости» сообщили в Министерстве здравоохранения Турции после появления информации о случаях заражения вирусом Коксаки среди российских туристов.

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В ведомстве заявили, что инфекции, способные представлять угрозу для населения, находятся под постоянным наблюдением. Минздрав продолжает проводить проверки и другие контрольные мероприятия, направленные на защиту здоровья жителей страны и отдыхающих. Турецкая сторона также заверила, что обменивается данными с международными организациями и придерживается принципа прозрачности.

Ранее Роспотребнадзор направил запросы в Министерство здравоохранения Турции и Ассоциацию туроператоров России. Поводом стали сообщения о возможном распространении вируса Коксаки среди россиян, отдыхающих на местных курортах.

В турецком ведомстве призвали туристов ориентироваться на официальные заявления министерства и не доверять неподтвержденной информации.

Вирус Коксаки входит в группу энтеровирусов. Он может передаваться через загрязненную воду и пищу, а также контактно бытовым путем. Среди основных симптомов называют высокую температуру, сыпь и поражение слизистых оболочек. Чаще всего инфекцией заражаются дети, однако в большинстве случаев заболевание проходит в легкой форме.