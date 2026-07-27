АТОР оценила последствия отмены безвизового режима с Черногорией

На россиян приходится существенная доля - до 20% - среди иностранных туристов в Черногории в высокий сезон. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Среди иностранных туристов, останавливающихся в квартирах и апартаментах, доля россиян в высокий сезон существенная: даже сейчас она может достигать 18-20%. Доля россиян среди туристов, останавливающихся в отелях - 3-5% от всех визитов", - говорится в сообщении.

Ранее МИД республики сообщил, что гражданам России, Белоруссии и нескольких других государств (Китай, Саудовская Аравия и Турция) для въезда в Черногорию с 1 ноября понадобится виза.

По оценкам аналитиков АТОР, отмена Черногорией безвизового режима для россиян не повлияет на и так минимальный турпоток в Черногорию в низком сезоне. Но в следующем летнем сезоне эта мера сократит потенциальный турпоток туда до весьма узкого круга поклонников направления.

В ассоциации напомнили, что Черногория являлась популярным сезонным направлением для отдыха россиян до начала пандемии коронавируса. В 2019 году страну посетили 369 тыс. россиян, остановившихся в отелях. Регулярные прямые рейсы из России в Черногорию фактически прекратились в марте 2020 года.

Полноценное авиасообщение так и не возобновилось, а в марте 2022 года страна окончательно закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов. Турпоток туда из РФ резко упал, перестав быть массовым, значительную его часть стали составлять уже не классические туристы, а владельцы недвижимости. По данным черногорской статистики, в отелях страны в январе - мае 2026 года остановились 14 198 россиян, в квартирах и частном секторе - еще 40 531, добавили в АТОР.