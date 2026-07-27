Сколько стоят туры в Великобританию

Генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов рассказал НСН о стоимости поездок в Великобританию и факторах, которые поддерживают интерес россиян к этому направлению, несмотря на высокую цену тура.

Российские туроператоры фиксируют рост спроса на поездки в Великобританию в июле, чему способствует визовая политика страны, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Там уточнили, что главным направлением для поездок остается Лондон, помимо этого туристы выбирают Эдинбург, комбинированные программы по Англии и Шотландии, событийные и спортивные поездки. Арутюнов назвал это туристическое направление недешёвым.

«Недельный экскурсионный тур обойдётся примерно в 300 тысяч рублей и выше. Если речь идёт о детских лагерях, то они, как правило, рассчитаны на более долгий срок — на три‑четыре недели. В таком случае нужно рассчитывать на 400–500 тысяч рублей. Это недешёвое удовольствие. Тем более что британский фунт для нас дорогой. Перелёт тоже стоит немало, плюс нужно учесть стоимость визы. В совокупности всё это делает поездку затратной. Но у нас есть клиенты, которые не хотят отказывать себе в удовольствии посетить Великобританию. Летом там проходит много концертов и фестивалей, которые привлекают россиян. Кроме того, популярны и спортивные мероприятия: например, только что закончился Уимблдон, а скоро начнётся новый футбольный сезон. Поэтому Великобритания остаётся востребованным направлением. Удивительно, что даже в нынешнее непростое время британские власти продолжают выдавать визы россиянам. Надеюсь, эта практика сохранится», — сказал собеседник НСН.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян сказал НСН, что если в Черногории для россиян и белорусов введут визы, как в странах-кандидатах на вступление в Шенген, потери для туристов будут большими, и путешественникам проще будет сделать шенгенскую визу и поехать, например, в Грецию или Испанию.