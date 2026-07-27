В Турции придумали, как снизить стоимость туров

В Турции предложили изменить формат отдыха по системе «всё включено», чтобы снизить стоимость туров. С такой инициативой выступил турецкий бизнесмен, основатель и глава совета директоров крупного туроператора Bentour Кадир Угур.

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По его словам, полностью отказываться от этой модели не нужно, однако она требует адаптации к нынешним экономическим условиям. Рост расходов гостиниц привел к увеличению цен, из-за чего многие путешественники теперь ждут «горящих» путевок, а не бронируют отдых заранее. Если подходящий вариант не появляется, туристы могут и вовсе отказаться от поездки.

В качестве одного из решений Кадир Угур предложил сократить ассортимент блюд на шведском столе, сохранив их качество. Вместо условных ста позиций достаточно предлагать около пятидесяти. Кроме того, алкоголь следует вывести в отдельный прайс, чтобы гости оплачивали только фактически потребленные напитки.

Коллеги по цеху поддержали высказанные идеи. Многие согласились, что гости, не употребляющие алкоголь, не должны финансировать любителей выпить. Отдельные участники дискуссии напомнили, что уже существуют объекты, работающие по системе полупансиона без спиртного в рамках комбинированных тарифов.

Кадир Угур предложил в ближайшее время провести масштабный отраслевой форум с участием туроператоров, отельеров, авиакомпаний и других представителей рынка для обсуждения возможных изменений.

Стоит отметить, вопрос модернизации формата «всё включено» в Турции поднимается с завидной регулярностью. Местный турбизнес пытается справиться с давлением экономических факторов на отрасль, однако пока конкретных действий не предпринимает.