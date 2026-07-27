Во сколько обойдется путешествие на Занзибар

Для качественного отдыха в отеле Занзибара категории 4–5 звезд разумно ориентироваться примерно на 150–200 тысяч рублей на человека при двухместном размещении, заявил НСН коммерческий директор TEZ TOUR Россия, член Российского союза туриндустрии Воскан Арзуманов.

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Еще один крупный туроператор открыл продажи туров на Занзибар на прямых рейсах, Занзибар в целом становится пакетным направлением, сообщает АТОР. Арзуманов рассказал, кого привлекает такой отдых.

«Ранее на Занзибар можно было достаточно удобно добраться со стыковкой, в частности рейсами Ethiopian Airlines через Аддис-Абебу. Через этот хаб сегодня доступна значительная часть направлений Центральной, Западной, Восточной и Южной Африки. Занзибар нельзя назвать новым для российского рынка. В 2020 году Танзания вошла в число первых государств, с которыми Россия возобновила международное авиасообщение, а Занзибар фактически стал первым массово доступным пляжным направлением после закрытия границ. Новая прямая перевозка, безусловно, сделает поездку удобнее и поддержит спрос, однако сама по себе пока не превращает Занзибар в массовое направление. Для полноценной массовости важны не только прямые рейсы, но и широкая география вылетов, стабильность программы и достаточная частота», - отметил он.

По его словам, такое путешествие привлекает туристов, которые не готовы только к пляжному отдыху.

«Занзибар привлекает сочетанием пляжного отдыха на Индийском океане и возможностью продолжить путешествие по материковой Танзании. Остров можно совместить с сафари в национальных парках, поездкой к Килиманджаро, посещением Стоун-Тауна, морскими экскурсиями, дайвингом, рыбалкой и турами на плантации специй. На острове представлены и простые гостевые дома, и качественные отели категорий 4–5 звезд, включая объекты с системой «все включено», виллами и индивидуальным обслуживанием. Минимальные предложения на Занзибар начинаются примерно от 100 тыс. рублей на человека при двухместном размещении, но в этом случае речь идет о наиболее простых вариантах размещения. Для качественного отдыха в отеле категории 4–5 звезд разумно ориентироваться примерно на 150–200 тыс. рублей на человека при двухместном размещении», - рассказал он.

При этом он подчеркнул, что такой отдых имеет свои особенности, о которых нужно знать заранее.

«Перед поездкой необходимо заранее проверить не только категорию отеля, но и его расположение, характер приливов, расстояние от аэропорта, систему питания и инфраструктуру вокруг. Объекты одной звездности на Занзибаре могут значительно отличаться по уровню номерного фонда и сервиса, поэтому выбирать гостиницу исключительно по фотографиям и формальной не рекомендуется», - заключил собеседник НСН.

Ранее гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов рассказал НСН, что Африка стала богаче и безопаснее, на континенте рады российским туристам и активно развивают отельную инфраструктуру.