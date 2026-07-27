Чемоданы догоняют туристов: во Внуково сообщили об отправке в Турцию задержанного багажа
Во Внуково сообщили, что отправили в Турцию весь багаж, который не удалось вовремя загрузить на рейсы накануне из-за сбоев в работе системы обработки. По данным аэропорта, задержек с отправкой чемоданов на текущие рейсы уже нет:
«Весь багаж, который, к сожалению, не был вовремя доставлен на отбывающие в Турцию борты, находится в пути. Если говорить в целом по всем направлениям, то обработана половина», — сообщили в пресс-службе аэропорта.
По словам представителей авиагавани, в течение всего дня система обработки багажа работает в штатном режиме, а для ликвидации последствий сбоя были привлечены подрядчик и дополнительные сотрудники.
У некоторых туристов чемоданы уже начали «догонять» владельцев.
«Нам багаж привезли сегодня ночью прямо в отель», – рассказала одна из читательниц TourDom.ru.
Однако далеко не всем повезло так быстро. Часть пассажиров продолжает ждать. Например, в Даламане, куда все рейсы из Внуково прилетают только утром:
«Вчера прилетели "Победой". Выдали сразу только около 30 чемоданов, а остальным пассажирам сказали оставить контакты и ехать в отель ждать доставки. Надеемся, что сегодняшним рейсом наши чемоданы все-таки прилетели, но пока что никакой информации нет», – рассказал один из туристов.
У пассажиров Pegasus схожая ситуация:
«Весь самолет рейса PC-1459 остался без багажа. Никто не знает, где он физически. Авиакомпания обещает развести его по отелям, но это пока только слова».