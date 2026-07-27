Почему перелеты через Китай станут дороже

Еще год-два назад перелет через Китай почти всегда был самым дешевым способом попасть в Таиланд, Индонезию или на Бали. Теперь ситуация меняется: на ряде популярных маршрутов билеты арабских авиакомпаний стоят столько же или даже дешевле. Разбираемся, почему так произошло, и где китайские перевозчики по-прежнему остаются выгоднее.

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Дешевые билеты закончились

После пандемии китайские авиакомпании Air China, China Eastern, China Southern, Hainan Airlines и другие активно выходили на международный рынок. Они выставляли очень низкие тарифы, чтобы заполнить самолеты – в том числе активно привлекали на свои маршруты и туристов из России. Сейчас загрузка рейсов выросла, поэтому необходимости продавать дешевые билеты уже нет, говорят эксперты.

Если раньше многие россияне летели через Китай исключительно из-за стоимости, то сейчас часть пассажиров выбирает маршрут через китайские хабы ради удобных пересадок или посещения регионов КНР. После введения безвизового режима интерес россиян к таким поездкам заметно вырос.

Когда спрос превышает предложение, естественным образом повышаются цены. Поэтому авиакомпании в последнее время постепенно возвращают тарифы к более прибыльному уровню.

Сколько стоят билеты в Азию?

На этом фоне активнее предлагают специальные тарифы арабские авиакомпании: Emirates, Qatar Airways, Etihad и другие перевозчики, стремятся сохранить транзитный поток через свои хабы в Персидском заливе, который заметно снизился весной этого года. В итоге предложения «китайцев» выглядят уже не столь привлекательно.

Так можно слетать из Москвы в Бангкок и обратно 4–25 октября, приобретя билеты от 60,5 тыс. руб. на рейсах Oman Air (в пути по 16 часов). А с Emirates – еще быстрее, заплатив от 62,5 тыс. Предложение от Hainan Airlines – 63,4 тыс. также с багажом (в дороге 21–23 часа).

Если же брать round trip на 13–27 декабря, то у Sichuan Airlines – цены от 61,2 тыс. руб., а у Air Arabia – от 63,5. Разница небольшая в деньгах, но заметная в продолжительности перелетов – 22–23 часа у китайской компании и по 16 у арабской.

На маршруте Москва – Пхукет – Москва, к примеру с вылетом 15 ноября и возвращением 29-го числа одно кресло на авиарейсах Sichuan Airlines стоит от 60,2 тыс. руб. с учетом багажа, а у Air Arabia – от 63,5. При этом в первом случае на дорогу придется потратить около суток в каждый конец, а во втором – по 16 часов за счет коротких стыковок.

На линии Москва – Денпасар (Бали) у China Eastern стоимость перелетов туда-обратно на даты 13–27 декабря – от 75,7 тыс. руб. (время в пути 19–26 часов). При этом у Etihad Airways – от 73,8 по тарифу с багажом (18–19 часов в дороге).

Из столицы в аэропорт Коломбо на Шри-Ланке на рейсах China Eastern перелеты стоят от 63,8 тыс. руб. (в пути 21–22 часа), а с Air Arabia – от 68,7 тыс. (21 час и 14 часов), в частности, на round trip 15–29 ноября.

Но китайцы не везде подняли цены. Их преимущество сохраняется на ряде направлений, среди которых Япония и Южная Корея, не считая города самого Китая. Особенно если покупать билеты заранее или лететь в низкий сезон.

Так на маршруте Москва – Токио на рейсах China Eastern билеты стоят от 70 тыс. руб., к примеру на 4–25 октября, тогда как у Etihad Airways – от 106 тыс. – у обоих с багажом.

На эти же даты можно слетать из столицы в Сеул, заплатив от 66 тыс. с китайскими перевозчиками, что на 13 тыс. меньше, чем на маршруте через Эмираты.

Главный вывод простой. Если раньше китайские авиакомпании почти автоматически выигрывали по цене, то теперь перед покупкой билета стоит сравнить предложения перевозчиков из Китая и стран Персидского залива. На многих маршрутах разница составляет всего несколько тысяч рублей, зато экономия времени в пути может достигать шести-восьми часов.