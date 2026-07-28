Российский турист добрался из Таиланда в Крым на велосипеде за 86 дней

Из Таиланда в Крым на велосипеде добрался российский турист Андрей Павлов. Путешествие заняло 86 дней. Столь необычный маршрут пролегал через Лаос, Китай и Казахстан.

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В начале мая экстремал покинул Пхукет и только 27 июля добрался до родного поселка Советский. Границ Крыма он достиг 23 июля. Весь путь — а это почти 12 тысяч километров — мужчина преодолел практически без денег. На поддержанном велосипеде он проехал 8 тысяч километров.

За время путешествия Андрей успел потерять сознание, заблудиться в джунглях и столкнуться с охотниками на тигров. На ночь он останавливался у гостеприимных местных жителей. Домой вернулся усталый, но с огромным багажом ярких впечатлений и слезами на глазах.

Самым ярким моментом пути Павлов назвал встречи с добрыми людьми, которые помогали ему на протяжении всего маршрута.

Ранее стали известны города России, наиболее привлекательные для туристов, путешествующих в одиночку. Аналитики отметили рост числа таких поездок: за год доля бронирований отелей для одного человека увеличилась с 45,1% до 49,8%.