В Киргизии полностью запретили овербукинг на авиарейсах

Власти Киргизии запретили авиакомпаниям продавать билеты сверх количества мест в самолете. Соответствующее решение приняло Государственное агентство гражданской авиации (ГАГА). Новые требования обязательны для всех перевозчиков, выполняющих коммерческие рейсы в аэропорты республики и из них, независимо от страны регистрации.

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Теперь авиакомпании не смогут использовать практику овербукинга, когда в продажу поступает больше билетов, чем кресел на борту. Обычно перевозчики рассчитывают, что часть пассажиров не придет на регистрацию или посадку. Если же прогноз не оправдывается, кому-то из путешественников приходится ждать следующего рейса, а иногда добиваться компенсации.

Полный запрет овербукинга на государственном уровне встречается довольно редко. Во многих странах эта практика остается законной и широко используется авиакомпаниями как способ повысить загрузку рейсов и увеличить доходы.

В России вопрос остается предметом обсуждения. В феврале этого года депутаты не поддержали поправки в Воздушный кодекс, которые предусматривали полный запрет овербукинга. Незадолго до этого министр транспорта Андрей Никитин заявлял, что ведомство ищет компромиссный вариант регулирования, который позволит защитить интересы пассажиров и при этом учтет позицию авиакомпаний.

Проблема особенно актуальна в высокий туристический сезон, когда загрузка рейсов близка к максимальной. В таких случаях ошибки в прогнозах перевозчиков могут привести к тому, что пассажиры, имеющие действующие билеты, не смогут попасть на свой рейс, несмотря на своевременное прибытие в аэропорт. Именно от подобных ситуаций власти Киргизии решили защитить путешественников.