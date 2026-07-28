Туристы продолжают сообщать о пропаже багажа на международных рейсах

Туристы продолжают сообщать о багаже, который не добрался до места назначения.

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Так, одна из наших подписчиков отправила 26 июля дочь на обучение в Анкару. Группа из 10 человек вылетела из Внуково рейсом VF-588 авиакомпании Ajet. А в столице Турции 4 ребенка не получили свой багаж.

«До сих пор нет никакой информации, где он и когда будет. Телефоны аэропорта не отвечают, включен автоответчик, который отправляет на голосовое сообщение. Сообщение с контактами было оставлено, но никто не звонит. Форма заявления о пропаже багажа только на внутренние рейсы», – рассказала TourDom.ru мама девочки.

Как оказалось, проблемы возникли не только у тех, кто отправился в Турцию.

«Вылетели в Хургаду 26 июля. Но уже 25-го были рейсы с неполным багажом. Третий день информации ноль. Приходится нести незапланированные расходы и ограничивать себя», – сетуют другие туристы.

Во Внуково заявляют, что весь багаж, который не был вовремя доставлен на отбывающие в Турцию борты, уже отправлен:

«Он в пути». А если говорить в целом по всем направлениям, то в пункты назначения послали «половину багажа, которую не удалось вовремя загрузить в воздушные суда».

Между тем путешественники сообщают: «Вчера прилетели в Анталью, куча чемоданов стоит около 215-й ленты, наверное, которые довезли».

Редакция отправила в администрацию аэропорта официальный запрос с просьбой прояснить ситуацию по рейсам, о которых нам сообщили подписчики, а также уточнить картину в целом.