Рейсы Corendon Airlines из России в Анталью частично сократили

Турагенты сообщают: на чартерах в Анталью туристов пересаживают с рейсов Corendon Airlines на других перевозчиков. «Планировался вылет 31 июля в 02:45 из Шереметьево, прислали информацию, что пересадили на Turkish Airlines на 15:30 из Внуково».

© tourdom.ru

Случаи пересадок с Corendon на самолеты других авиакомпаний были и раньше, но в июле такие замены участились: «Корендон урезал полетку: из Москвы вместо вылетов каждый день сначала было три - четыре раза в неделю, а теперь сняли до конца июля», – говорят в телеграм-чате для профессионалов турбизнеса «Курилка 2.0».

«У нас должен был быть вылет 7 августа из Антальи в Санкт-Петербург, но вижу, что этого рейса уже нет». «Собираемся в Турцию из Екатеринбурга в октябре. Туда и назад перелет изначально был на Corendon, но обратный уже изменили на AZUR», – рассказывают туристы в чате авиакомпании.

Таким образом, изменения затрагивают вылеты сразу из нескольких городов. Однако о полном отказе от рейсов в Россию речь не идет. Как рассказали нам в компании Fun&Sun, которая традиционно выступает одним из партнеров перевозчика, сотрудничество с Corendon Airlines продолжается. «Это просто точечная корректировка полетной программы», – пояснил TourDom.ru представитель туроператора Fun&Sun.

По словам турагентов, туристов пересаживают на рейсы AZUR, Turkish Airlines, «Уральские авиалинии». Проблема в том, что многие осознанно выбирали турецкого перевозчика с удобным временем вылета, перелеты на нем обходились дороже. Теперь же они теряют время отдыха. Есть вопросы по цене и нормам багажа: у кого-то они решаются быстро, а у кого-то возникают проблемы.

«При пересадке на рейсе в Турцию багаж сократили с 20 до 10 кг, за разницу по топливному сбору вернули 10 евро на человека. На обратную дорогу дали места на вылет в 06:40, а первоначальный планировался в 21:00. То есть туристы потеряли целый день. Багаж тоже сократили до 10 кг. После нашей претензии увеличили до 23. И больше никакой компенсации», – рассказали редакции в одном из турагентств.

«Нашим сразу вернули деньги за выбор места и разницу за топливный сбор. А багаж сохранили 20 кг бесплатно», – сообщили в другом.

Отметим, что перевозчик выполняет перелеты в Анталью из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы, Казани, Самары. Полетная программа корректируется из первых трех городов.