Туристы просят судовладельца сообщить о судьбе круизов

После заявления судовладельца Astoria Grande об отмене круиза Сочи – Стамбул – Сочи, запланированного на 28 июля – 1 августа из-за сообщений портовых властей том, что портовые власти предупредили о «временном признании плавания в восточной части Черного моря опасным», туристы начали массово задавать вопросы о судьбе ближайших рейсов. Сообщений на эту тему много в соцсетях круизной компании.

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«Сейчас у тысяч семей подвешены отпуск, деньги. Под круиз куплены билеты, заказаны гостиницы. Можно же сделать ветку важной информации для всех круизов. Например, если ограничения будут до определенной даты – тогда будет один вариант, если откроют – другой. Чтобы сразу закрыть все вопросы», – предлагают пассажиры.

Туристы хотят получить информацию по своему рейсу не в последний день, а заранее: «За сколько оповестят людей? У всех билеты на самолеты и поезда. Такие суммы оплачены, и все это потерять… Что известно об отправке 8 августа?» – пишет одна из туристок.

Ранее Astoria Grande сообщила, что компенсирует данные расходы для отмененного круиза Стамбул – Сочи – Стамбул. Информацию по круизу запланированному на 1–8 августа должны дать сегодня. А уже далее до конца месяца по всей программе сезона 2026–2027.

Учитывая формулировку официального сообщения, опубликованного сегодня, где обещают сообщить «маршруты круизов и меры поддержки пассажиров», среди представителей турбизнеса есть версии, что круизы могут переформатировать под Анталью, которая может стать и портом отправления, и прибытия взамен Сочи.

«Осталось 33 дня. Мы можем еще вернуть деньги с минимальными потерями. Нужна конкретика. И сохранится ли продолжительность маршрута? Если станет короче, будет ли это компенсироваться?» – интересуется клиентка компании.

Впрочем, часть туристов призывает не торопиться с выводами тех, у кого до выхода в море еще несколько месяцев. «До октября еще много времени. Официальной информации не было. Не надо паники, верим в лучшее», – пишут они.

Сейчас первоочередная задача доставить домой 926 человек, которые сойдут на берег в Анталье вместо Сочи.

Ранее TourDom.ru писал, что Astoria Grande предлагает пассажирам отмененного круиза Сочи – Стамбул – Сочи 28 июля – 1 августа.