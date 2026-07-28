На острове Кюсю в Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1

В районе префектуры Кумамото на острове Кюсю на юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на Главное метеорологическое агентство страны. Подземные толчки были зафиксированы около 16:27 по местному времени (10.27 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине около 10 км. Для побережья залива Ариакэ и моря Яцусиро выпущено предупреждение об угрозе цунами. В конце июня национальное метеорологическое управление страны сообщило, что на северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 6,9. По его информации, эпицентр толчков находился в Тихом океане к востоку от префектуры Иватэ. Очаг залегал на глубине 50 км. Компания Tohoku Electric Power Company после землетрясения начала проверку атомной электростанции "Хигасидори", расположенной в префектуре Аомори. Сила толчков в регионе составила 6+ по семибалльной шкале Японии.