Хайнань до конца года расширит сеть авиамаршрутов

Власти китайской провинции Хайнань рассчитывают до конца 2026 года увеличить число международных пассажирских и грузовых авиамаршрутов до более чем 100, сообщает местная газета «Хайнань жибао».

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За первые 6 месяцев этого года на Хайнане открыли 14 новых международных направлений. Среди них пассажирский рейс Хайкоу – Мадрид. Сейчас остров связан авиасообщением с 50 городами в 28 странах, а общее число международных маршрутов достигло 90.

С осени Hainan Airlines увеличит количество рейсов между Москвой с 3 до 5 в неделю. Сейчас перелеты выполняются по понедельникам, средам и субботам. С 3 сентября в расписании появятся дополнительные рейсы по четвергам и воскресеньям. Полеты из Шереметьево выполняются на Airbus A330-300.

В первом полугодии аэропорты Хайнаня обслужили более 27 млн пассажиров. Международными рейсами воспользовались 1,48 млн человек, что на 32,4% больше, чем годом ранее.