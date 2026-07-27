Круиз Astoria Grande вместо Сочи завершится в Анталье

Круизный лайнер Astoria Grande, выполняющий рейс по маршруту Сочи – Стамбул – Родос – Миконос – Санторини – Волос – Сочи, не вернется в российский порт 28 июля, как это было запланировано по расписанию. Судовладелец и генеральный агент по продажам СК «Аквилон» сообщили об изменении маршрута из-за предупреждений портовых властей об опасности плавания в восточной части Черного моря.

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Как пояснили в компании, официальное предупреждение продолжает действовать, поэтому капитан и судовладелец приняли решение не заходить в Сочи. Вместо этого после Волоса лайнер отправится в Бодрум и Анталью.

28 июля Astoria Grande прибудет в порт Антальи, откуда пассажиров организованно доставят в Сочи на самолете. Также, по их желанию, может быть выбран перелет в другой российский город, куда есть авиасообщение. Все расходы на возвращение туристов генеральный агент берет на себя.

Как сообщил перевозчик, из-за этих корректировок отменен и следующий круиз, запланированный с 28 июля по 1 августа по маршруту Сочи – Стамбул – Сочи.

Пассажирам отмененного рейса предложили несколько вариантов компенсации. Они могут перенести путешествие на любую другую дату в сезонах 2026–2027 годов. При этом сумма, уже оплаченная за круиз, будет увеличена на 25% и зачтена при новом бронировании. Второй вариант – полный возврат стоимости путешествия. Также компания пообещала компенсировать документально подтвержденные расходы на невозвратные авиа- и железнодорожные билеты, приобретенные для поездки к месту отправления круиза.

Решения по дальнейшим круизам пока что еще принимаются. Информацию о плавании с 1 по 8 августа оператор обещает опубликовать сегодня. А о дальнейшей программе навигации сезона 2026–2027 годов – не позднее 30 июля.