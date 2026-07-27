Визовый центр Италии в РФ прекращает авторизацию через иностранные сервисы

Визовый центр Италии Almaviva в России прекращает регистрацию и вход через зарубежные сервисы, а ранее созданные учетные записи могут быть удалены в одностороннем порядке. Об этом сообщается в Telegram-канале Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Визовый центр Италии Almaviva предупредил, что возможность регистрации и входа через зарубежные сервисы будет отключена. Ранее созданные учeтные записи могут быть удалены центром в одностороннем порядке. Это не инициатива самого визового центра, а требование российского законодательства», – говорится в сообщении.

Пользователям рекомендуется создать учeтную запись с логином и паролем, используя российский почтовый сервис. Кроме того, туроператоры советуют заранее сменить способ входа на российскую почту во всех визовых центрах, так как в соответствии с требованиями действующего законодательства вход через зарубежные сервисы постепенно уберут повсеместно.