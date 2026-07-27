Туроператоры объяснили парадокс «нашествия» россиян в Великобританию

Генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в эфире НСН обозначил парадоксы в подходах миграционных служб и политических властей, а также объяснил причины роста турпотока в Великобританию и ключевые требования для получения визы.

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Российские туроператоры фиксируют рост спроса на поездки в Великобританию в июле, чему способствует визовая политика страны, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Там уточнили, что главным направлением для поездок остается Лондон, помимо этого туристы выбирают Эдинбург, комбинированные программы по Англии и Шотландии, событийные и спортивные поездки. Арутюнов назвал рост турпотока в Великобританию парадоксом, сравнимым с интересом российских туристов к Японии.

«Что с Японией, что с Великобританией у нас возникает парадокс: политические лидеры этих стран занимают одну позицию, а миграционные службы — другую. При подаче всех документов на визу её выдают в течение 60 дней. При этом документы проверяют — смотрят, правильно ли всё заполнено. Отказов по формальным причинам практически не бывает. Стоимость визы — около 10 тысяч рублей. Зато не нужно выискивать свободные окна, как при оформлении шенгенских виз. Из стран Шенгенской зоны россиянам более‑менее оформляют визы Франция, Италия, Греция и Испания. С большинством стран континентальной Европы у нас выстроены рабочие отношения. До недавнего времени проще было с Венгрией, но сейчас туроператоры стараются исключать её из списка консульств, через которые оформляются шенгенские визы», — сказал собеседник НСН.

Говоря о росте интереса к поездкам в Великобританию, Арутюнов объяснил его в том числе образовательными мотивами и рассказал, какие документы нужны, чтобы избежать отказа в визе.

«Всплеск турпотока в Великобританию вполне объясним: это родина языка, который изучают практически все школьники в России. Летом у детей каникулы, и многие родители стараются привезти их в эту страну. До сих пор там работают летние школьные лагеря и курсы иностранных языков. В летний период туда приезжает больше детей и студентов, которые хотят практиковаться в английском на его родине. В условиях отсутствия прямого авиасообщения с большинством европейских стран путь до Парижа и до Лондона примерно одинаков — особой разницы нет. При этом британские власти охотнее подтверждают визы для наших граждан. Нужно лишь подтвердить свою финансовую состоятельность — чтобы доказать, что по приезде вы не пополните ряды беженцев, ищущих работу. Достаточно показать, что у вас дома есть жильё, какой‑то транспорт, что билет до Лондона куплен не на последние деньги. Главная задача — убедить консульство, что вы не являетесь потенциальным эмигрантом», — добавил эксперт.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян сказал НСН, что если в Черногории для россиян и белорусов введут визы, как в странах-кандидатах на вступление в Шенген, потери для туристов будут большими, и путешественникам проще будет сделать шенгенскую визу и поехать, например, в Грецию или Испанию.