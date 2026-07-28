В Израиле рассказали о новых достопримечательностях, интересных россиянам

Список достопримечательностей Израиля, которые заинтересуют российских туристов, заметно расширился. Об этом ТАСС рассказала глава представительства Минтуризма еврейского государства в РФ Ксения Воронцова.

"В Израиле любят и ждут туристов из России. Прилететь к нам легко: наши страны объединяют безвизовый режим и прямые регулярные рейсы, - напомнила она. - Все это позволит путешественникам из РФ легко и быстро переместиться в страну теплого южного солнца, четырех ласковых морей и всемирно известных достопримечательностей, чей список заметно пополнился в последние годы. А отсутствие языкового барьера сделает отдых особенно приятным".

Новые достопримечательности

В частности, в январе для широкой публики открылась древняя дорога паломника в Иерусалиме времен земной жизни Иисуса Христа. Это путь длиной 600 м, который протягивается от Силоамской купели к Храмовой горе.

Недалеко от нее находится "мокрая тропа" Езекии - древний извилистый туннель, прорубленный в скалах Города Давида еще в VIII веке до н. э. для защиты водоснабжения Иерусалима. "Сегодня туристы могут пройти этот захватывающий подземный маршрут пешком, шагая по колено в прохладной проточной воде и освещая себе путь фонариками", - поделились в туристическом ведомстве.

Как указали в Минтуризма, российского туриста может также заинтересовать музей "Башня Давида", который рассказывает об истории города длительностью 4 тыс. лет с помощью современных цифровых технологий.

Кроме того, в 2023 году в Израиле был построен самый длинный подвесной мост страны протяженностью 202 м. "Он соединяет гору Сион с долиной Еннома, ставшей историческим прототипом геенны огненной - библейского образа ада. Сейчас в этом месте находится уютный парк, а в древние времена сжигали мусор и приносили жертвы", - отметили в Минтуризма Израиля.

Помимо этого, верующих может привлечь место крещения Иисуса Христа - Каср-эль-Яхуд, открытое в феврале после масштабной реконструкции.

Ожидается, что в 2027 году в Иерусалиме посетители смогут увидеть результаты масштабных раскопок под площадью Стены плача. "В новом археологическом комплексе посетители смогут увидеть древние улицы и здания, ритуальные бассейны, ремесленные мастерские и многое другое", - пояснили в Минтуризма.

Режим работы и туристические карты

Как указали в туристическом ведомстве Израиля, все известные достопримечательности страны, включая Стену плача и Храм Гроба Господня, продолжают работать в штатном режиме и безопасны для посетителей.

При этом гости страны могут воспользоваться туристическими картами Jerusalem City Pass, Tel Aviv City Card и The Israel Pass & Ride, которые дают возможность посетить основные достопримечательности Израиля и подходят для поездок на общественном транспорте.

В туристическом ведомстве Израиля отметили, что "путешественников из РФ отличает высокий уровень культуры и любознательность".

"Израиль традиционно удовлетворяет широкий спектр потребностей российских туристов. От желания позагорать и поплавать в море до духовных поисков, оздоровления на Мертвом море, гастрономических открытий и углубления знаний об истории и религии", - пояснили там.

Правила въезда

Россиянам для въезда в Израиль не требуется оформление визы. С 1 января 2025 года перед путешествием необходимо получить электронное разрешение (ETA). Анкету нужно заполнить самостоятельно на сайте управления миграции и народонаселения Израиля.

Оплату можно произвести при помощи российской банковской карты в визовых центрах VFS Global в 26 городах РФ. Стоимость подачи составляет 25 израильских шекелей, а также сервисный сбор VFS Global в размере $5. При наличии международной банковской карты граждане могут оплатить ETA непосредственно через сайт управления миграции и народонаселения Израиля. В таком случае стоимость оформления разрешения составляет 25 израильских шекелей.