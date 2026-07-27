Туристы два дня ждут свои чемоданы в Турции

Проблемы с обработкой багажа во Внуково, возникшие в воскресенье, сказываются на туристах, уже прилетевших в Турцию. Пассажиры нескольких рейсов Turkish Airlines, которые вылетали из Москвы вчера рано утром, рассказывают, что их чемоданы до сих пор не прибыли в Анталью, а сами они вынуждены проводить первые дни отпуска практически без вещей в номере.

«Мы вчера утром прилетели в Анталью рейсом TK3061. Ждали свой багаж, но, как и многие другие пассажиры нашего рейса, так и не дождались. В аэропорту с трудом написали заявление о потере багажа и уехали в Кемер, где уже второй день "загораем" в номере. Никакой информации о наших вещах нет. Сколько нам еще ждать? Кто ответит за испорченный отпуск?» – рассказала TourDom.ru одна из туристок.

В похожей ситуации оказались и пассажиры регулярного рейса TK212, прилетевшего 26 июля.

«Печально, что полсамолета не получили чемоданы. Все вещи остались в багаже, а мы оказались на отдыхе без них. Думала, что на регулярных рейсах таких проблем не бывает, но оказалось, что и здесь никто не застрахован», – говорит еще одна пассажирка.

Во Внуково накануне вечером сообщили, что обработка багажа была нормализована. Для устранения последствий привлекли подрядчика и дополнительные силы из числа сотрудников. Тем не менее, по словам пассажиров, ночью ситуация выглядела напряженной.

«Я улетал сегодня ночью, это было адище: лента то работала, то нет. Сдать багаж заняло 2,5 часа», – рассказал подписчик телеграм-канала «Крыша ТурДома».

Редакция отправила запрос в аэропорт.

Ранее TourDom.ru писал, что более десятка ночных рейсов Turkish Airlines, вылетают из Внуково в Турцию с большим опозданием