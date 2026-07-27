Блогер раскрыл секреты бюджетного отдыха в Швейцарии

Российский путешественник, ведущий блог «Дальние истории» на платформе «Дзен», развеял популярный миф о непомерной дороговизне Швейцарии. Автор посетил альпийский курорт Интерлакен и пришел к выводу, что при грамотном планировании страна становится доступной для туристов со средним бюджетом.

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Ключом к экономии стала ранняя покупка билетов — за два месяца до вылета, что позволило сократить расходы почти вдвое. В качестве жилья россиянин выбрал хостел в пяти минутах ходьбы от вокзала, заплатив всего 35 швейцарских франков (около 3,3 тысячи рублей) за ночь. Питание также не ударило по карману: завтраки готовились самостоятельно на общей кухне из продуктов с местного фермерского рынка, где сыры и хлеб оказались дешевыми.

«Швейцария доступнее, чем принято думать. Да, здесь не получится путешествовать совсем без бюджета, как в Азии. Но грамотное планирование и выбор бюджетных вариантов делают страну доступной», — поделился наблюдениями автор.

Блогер отметил особую атмосферу Интерлакена, который расположен между Тунским и Бриенцским озерами. По его словам, город одинаково хорош как для любителей экстремального адреналина, так и для тех, кто ищет тишины у воды. Путешественник подчеркнул, что ценность поездки измеряется не потраченными деньгами, а деталями: случайными разговорами с местными жителями или чашкой кофе с видом на горы.

Ранее Швейцарию признали одним из самых безопасных направлений для отдыха.