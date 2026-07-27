Автобусы Яньцзи — Владивосток подешевели

Стоимость проезда по международному автобусному маршруту Яньцзи – Владивосток снизилась впервые с момента возобновления линии. Оператор маршрута объясняет решение растущим потоком туристов между российским Дальним Востоком и китайской провинцией Цзилинь.

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«Владивосток остается популярным направлением для жителей провинции, а возобновленная линия дает более экономичный и удобный вариант поездки», – передают слова перевозчика китайские СМИ.

Билет для индивидуальных туристов подешевел со 190 до 160 юаней, для групп – со 170 до 140. На линии работают комфортабельные автобусы вместимостью 50–55 мест. Маршрут проходит через город Хуньчунь, время в пути – около шести часов, точный интервал зависит от загруженности пункта пропуска. Формат поездки – «один билет, один автобус, один переезд без пересадок».

Автобус отправляется из Хуньчуня в 14:55, обратно из Владивостока – в 08:00 по китайскому времени. Новые тарифы действуют с 20 июля.

Ранее сообщалось о том, что курс юаня снова начал расти. Эксперты рассказали, стоит ли ожидать снижения в ближайшее время.