Мегаполис Ухань: что посмотреть в новом туристическом направлении Китая

Китай продолжает открывать для россиян новые туристические направления. Одним из них становится провинция Хубэй с административным центром в Ухане. Благодаря запуску прямых рейсов из Москвы путешествовать в центральную часть Китая стало значительно проще, а для жителей Дальнего Востока по-прежнему доступны удобные маршруты через Пекин.

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Из Москвы запустили прямые рейсы в Ухань

Авиакомпания China Southern Airlines открыла прямое сообщение между Москвой и Уханем. Рейсы выполняются два раза в неделю, а время в пути составляет около 8 часов 15 минут.

Стоимость билетов по маршруту Москва – Ухань – Москва начинается примерно от 45 тысяч рублей с багажом, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Для жителей Приморья также остается удобный способ добраться до центрального Китая. Из Владивостока можно долететь до Пекина, а затем пересесть на внутренний рейс или скоростной поезд до Уханя. Перелет туда и обратно в среднем обойдется примерно в 30 тысяч рублей на одного пассажира, в зависимости от сезона и даты покупки билетов.

Чем интересен Ухань

Ухань – один из крупнейших мегаполисов центрального Китая, расположенный на реке Янцзы. Город сочетает современные технологии, исторические памятники и богатую гастрономическую культуру.

Во время поездки туристы могут посетить:

башню Желтого Журавля – один из главных символов Китая с панорамным видом на Янцзы;

музей провинции Хубэй, где хранится знаменитый набор древних бронзовых колоколов маркиза И;

набережные и парки вдоль Янцзы;

современные районы города с беспилотными роботакси и развитой городской инфраструктурой;

многочисленные рынки и рестораны, где можно попробовать традиционную кухню провинции Хубэй.

Что посмотреть рядом с Уханем

Ухань удобно использовать как отправную точку для путешествий по центральному Китаю.

Одной из самых известных достопримечательностей считаются горы Уданшань – центр даосской культуры и родина боевого искусства тайцзицюань. Древние храмовые комплексы входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Любителям природы стоит отправиться в национальный заповедник Шэньнунцзя. Здесь сохранились первозданные леса, обитают редкие золотистые курносые обезьяны, а сам район известен живописными горными маршрутами.

Еще одно популярное место – Гранд-каньон Эньши с впечатляющими карстовыми скалами, подвесными тропами и глубокими ущельями.

Недалеко от Уханя находится город Ичан, рядом с которым расположена крупнейшая в мире гидроэлектростанция «Три ущелья» на реке Янцзы.

Любители истории могут посетить древний город Цзинчжоу, сохранивший крепостные стены времен династий Мин и Цин.

Благодаря расположению в центре страны из Уханя удобно продолжить путешествие в другие регионы Китая. Скоростные железные дороги связывают город с Пекином, Шанхаем, Чэнду, Гуанчжоу и Чунцином.

Кроме того, примерно за полтора часа на скоростном поезде можно добраться до провинции Хунань, где находятся знаменитые горы Чжанцзяцзе, ставшие прообразом «парящих гор» из фильма «Аватар».

Ранее сообщалось о том, что еще один российский банк, который выпускал карты UnionPay, попал под санкции. Какие варианты для оплаты в Китае остались у россиян, можно прочитать по ссылке.