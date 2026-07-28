Путешественник рассказал о своих тратах во время отдыха в Европе

Российский тревел-блогер Евгений Скворцов побывал летом 2026 года в двух странах Европы и описал траты на поездку фразой «не космические деньги». Подробности о путешествии он раскрыл в личном блоге на платформе «Дзен».

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Автор материала отметил, что посетил фестиваль Rock for People в Праге, Чехия, а добирался туда через Будапешт, Венгрия. Так, билеты из Москвы со стыковками обошлись ему в 34 тысячи рублей, отель в Будапеште на четыре ночи — 18 тысяч рублей, отель в Праге на три ночи — 20 тысяч рублей, машина до места проведения фестиваля — 6 тысяч рублей, виза с VIP-сопровождением при оформлении — 20 тысяч рублей, еда, транспорт внутри городов и развлечения — 40 тысяч рублей, билет на фестиваль — около 15 тысяч рублей.

«Итого: примерно 150–155 тысяч рублей за семь дней. Не самый бюджетный вариант, но и не космические деньги за Европу с фестивалем, хорошими отелями и перемещениями», — подчеркнул Скворцов.

Ранее другая российская тревел-блогерша побывала в Европе и описала некоторые привычки местных пенсионеров фразой «можно позаимствовать». Так, по ее словам, местные женщины не стесняются своего возраста и показывают это, не закрашивая седину.