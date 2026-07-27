Лето в Азербайджане: почему отдых на побережье заменил традиционные лагеря?

Лето в Азербайджане богато на температурные рекорды. Семьи с детьми массово выезжают на пляжи Абшерона. Вода в Каспии хорошо прогрелась. В этом убедилась и корреспондент «МИР 24 Нармин Абасова.

Жара превышает 30 градусов. Вода прогрелась до 27. Горожане проводят каникулы на пляже. Дети купаются и развлекаются на мастер-классах. Родители наслаждаются долгожданным покоем.

Каспийский берег диктует свои правила летнего отдыха. Старинный поселок Нардаран находится в 25 км от столицы. Местное побережье ежедневно собирает сотни туристов. Безопасный пляж и чистый песок гарантируют идеальный выходной.

Прибрежная зона разделена на платную и бесплатную. Для любителей активного отдыха работают бассейны, водные горки и аквапарк.

Гюнель Оруджева жительница Баку Мы в детстве летом сами придумывали, чем заняться на море. Сейчас у детей гораздо больше возможностей. Они получают не только отдых, но и новые навыки.

Развлечения есть не только на воде, но и на берегу. Для юных отдыхающих проводят футбольные тренировки под руководством профессиональных наставников.

«Для меня важно, чтобы ребенок проводил лето активно. Здесь он не только отдыхает, но и учится общаться, работать в команде. В сентябре племянник идет в первый класс, поэтому такие занятия помогают ему стать более самостоятельным и уверенным, поделился отдыхающий Орхан Мамедов.

Здесь организуют и бесплатные мастер-классы по росписи глиняных изделий. Пока дети заняты творчеством, родители могут провести время у моря.

«Дети здесь отдыхают, и мы отдыхаем от детей в какой-то степени. Пляжи чистые, и все здесь на высшем уровне, конечно. Я думаю, что раз в неделю мы точно будем приезжать сюда, отметила отдыхающая Самира Кязимова.

Побережье Абшерона удерживает звание главного летнего курорта до начала учебного года. Такой формат отдыха легко заменяет загородные поездки и детские лагеря.