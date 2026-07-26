Отдых с ребенком в Турции: на какой бюджет рассчитывать туристам

Подписчик тг-канала «Крыша ТурДома» интересуется: «Какие отели в Турции выбрать для отдыха с детьми. Чтобы были и "развлекушки" всякие, мини-клуб, анимация и прочее и стоило не миллионы».

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Сразу оговоримся: любые оценки – субъективные. Мы поинтересовались стоимостью туров для двух взрослых и ребенка 12 лет с вылетами из Москвы 7–10 августа на неделю. Рассматривали отели 5* на Анталийском побережье с полным набором инфраструктуры для детей: от анимации до специального меню. Отдых по системе ultra all inclusive, гостиницы с высоким рейтингом на основании отзывов туристов.

Наиболее бюджетным вариантом с такими параметрами оказались туры в отель Armas Labada 5*, расположенный в Кемере на 1-й линии от моря: 260,9 тыс. руб. (здесь и далее указаны наличие и цены, актуальные по состоянию на 18:00 26 июля. – Ред.). Чуть дороже, в 263,1 тыс. руб., обойдется отдых в Mary Hotels Alanya 5* (Аланья). На курорте Сиде за 272,8 тыс. руб. можно провести неделю в Sunis Evren Beach Resort & Spa 5*. А в Белеке за 283,7 тыс. – в отеле Invista 5*. В бюджет до 300 тыс. руб. для двух взрослых и ребенка реально уложиться и выбрав тур в Arycanda Kirman Premium 5* (Аланья) – 286,8 тыс.

В ценовом диапазоне до 400 тыс. руб. предлагаются, например, турпакеты в Megasaray Club Belek 5* – 384,6 тыс., в Dobedan Exclusive Hotel & Spa 5* – 388,6 тыс. Чуть выше указанной ценовой планки стоит отдых в Susesi Luxury Resort 5* – 409,9 тыс. руб.

Желающим провести неделю в наиболее востребованных премиальных комплексах надо быть готовым потратить более 450 тыс. руб. на троих. Туры в Arum Barut Collection 5* обойдутся от 453,9 тыс., в Akka Alinda Hotel 5* – от 484,1 тыс., в Calista Luxury Resort 5* – от 546,6 тыс. руб.

А в Rixos Premium Tekirova The Land Of Legends, как и в Titanic Deluxe Golf Belek 5*, на заезды в начале августа сейчас свободны только самые дорогие категории номеров – сьюты и виллы, поэтому и стоимость туров – от 695 тыс. и от 1 млн 430 тыс. руб. соответственно. Более доступные по цене варианты размещения надо бронировать заблаговременно.