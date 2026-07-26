Россиян в отеле Египта грубо оскорбили туристы из Европы

Турагент, участник экспертного чата «Редколлегия B2B ТурДома», рассказала об инциденте, омрачившем отдых ее туристов в Египте.

© tourdom.ru

Молодая семейная пара остановилась в отеле 5* Хургады вчера, 25 июля. Первый день пребывания принес только самые позитивные эмоции.

«Мы в полном восторге! Отлично проводим время, это именно то, что мы хотели», – писали туристы турагенту.

Однако вечером случилась крайне неприятная история. В гостиничном ресторане к столику, за которым россияне ужинали вдвоем, подошла разнузданная компания, как позднее выяснилось, бельгийцев. Непрошенные гости без всякого повода стали называть наших соотечественников «свиньями», а затем, по их словам, «оставили на столе свои тарелки с объедками и со смехом удалились».

Как пояснила автор сигнала, туристы – ее постоянные клиенты. Люди интеллигентные, спокойные, никогда прежде не замеченные ни в каких скандалах на отдыхе. Поэтому даже предположить, что они сами спровоцировали конфликт и «что-то не договаривают», невозможно, добавила турагент.

В обсуждении этого инцидента в чате «Редколлегия B2B ТурДома» его участники-турагенты рекомендуют коллеге посоветовать туристам сообщить о случившемся администрации гостиницы. Можно также попросить проверить записи с камер видеонаблюдения. Основания обращаться в полицию вряд ли есть, так как убедительно доказать случившееся скорее всего получится. Но есть шансы, что в отеле хотя бы проведут беседу с невоспитанными постояльцами, укажут им на недопустимость подобного поведения.

Все участники дискуссии сошлись на том, что туристы поступили правильно, проявив сдержанность. Агрессивный ответ на провокацию мог только обострить конфликт и привести к еще большим неприятностям для семейной пары.