В популярных отелях Вьетнама почти не осталось свободных мест

Российские туристы практически исчерпали запас туров и свободных номеров в популярных отелях Вьетнама на ближайшие недели.

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Об этом сообщает TourDom со ссылкой на представителей туристической отрасли. По данным издания, подобрать размещение в гостиницах высокого уровня сейчас становится все сложнее. На фоне высокого спроса туроператоры рекомендуют путешественникам рассматривать альтернативные направления, отмечая, что выбор доступных вариантов во Вьетнаме остается ограниченным.

Высокая загрузка наблюдается не только в летний сезон. Как отмечают участники рынка, в Дананге уже активно бронируют отели на зимние месяцы.

В частности, в сети Vinpearl для туров продолжительностью 11–12 ночей на момент публикации оставалось всего четыре варианта размещения. Стоимость доступных предложений начинается примерно от 282 тыс. рублей за отдых в пятизвездочном отеле.

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