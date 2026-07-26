Работают ли за границей карты UnionPay российских банков

После включения Россельхозбанка и Азиатско-Тихоокеанского банка в новый пакет санкций Евросоюза россияне начали опасаться, что карты UnionPay станут бесполезными за рубежом. Однако, судя по откликам туристов, пластиком по-прежнему можно расплачиваться и снимать наличные в популярных странах Азии.

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В туристических чатах пишут, что в Таиланде ничего не изменилось.

«РСХБ работает отлично, не паникуйте раньше времени», – поделился один из отдыхающих.

Другой без проблем расплатился картой АТБ в гипермаркете Lotus в Бангкоке.

В Турции россиян волнует в основном только высокая комиссия за снятие наличных.

Находящийся на Бали владелец UnionPay написал в паблике, что вчера успешно снял в банкомате индонезийские рупии. Во Вьетнаме путешественники уточнили, что карта РСХБ привязалась к платформе такси Green SM, а покупки в приложении Vinpearl также прошли без проблем. На Сейшелах, к примеру, на кассе в гипермаркете острова Маэ удалось расплатиться «с помощью часов».

Больше всего вопросов возникло по Китаю. Здесь у части пользователей действительно «отвалилась» привязка РСХБ к WeChat Pay. Но сами карты UnionPay продолжают принимать.

При этом россияне уже советуют использовать «запасной» вариант – приложение Nihao China.

«Привязанный к WeChat кошелек Tour Wallet, сделанный в Nihao, отлично работает и прекрасно пополняется с карты РСХБ», – пишут в профильном чате.

В любом случае туристам рекомендуется не полагаться полностью на расчеты картами или через интернет-приложения за границей. Новые санкционные ограничения могут ввести неожиданно, и чтобы они не застали врасплох, в поездке лучше иметь с собой для подстраховки и наличную валюту.

Ранее TourDom.ru писал, что в Китае у россиян появилась возможность расплачиваться по QR-коду.