Заплати 750 долларов и пройди без очереди: США начали продавать запись на собеседование для туристических виз
США запустили платную ускоренную запись на собеседование для получения туристических виз. За дополнительные 750 долларов (58,5 тыс. руб.) можно попасть на интервью в течение 10 рабочих дней вместо ожидания в общей очереди.
Впрочем, у большинства наших сограждан воспользоваться услугой пока вряд ли получится: пилотный проект начат в Мексике, а россияне могут подавать документы на американские неиммиграционные визы только в Астане и Варшаве. На практике большинство заявителей выбирают Казахстан, поскольку запись через Польшу для многих остается затруднительной.
Госдепартамент США тестирует новую услугу с 21 июля. Программа рассчитана до конца 2026 года. Ее цель – сократить ожидание для тех, кому нужно срочно попасть в страну. К примеру, в июле многие туристы хотели бы приехать на матчи чемпионата мира по футболу. Власти начали готовиться к росту числа иностранных гостей на летней Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 2028-м.
Чтобы воспользоваться сервисом, сначала необходимо пройти стандартную процедуру: оплатить консульский сбор 185 долларов (14,4 тыс. руб.) и записаться на обычное собеседование. После этого, если в системе будут доступны слоты, заявитель сможет выбрать один из них, доплатив еще 750 в течение 10 минут.
При этом нет гарантии, что визу одобрят. Услуга лишь позволяет раньше попасть на интервью. Если заявитель пропустит назначенную дату, деньги не вернут, а перенести запись нельзя.
Появится ли продажа мест в очереди на собеседование в Казахстане, пока неизвестно. Госдепартамент допускает расширение пилотного проекта на другие страны, но конкретных решений пока не объявлял. В США объясняют запуск программы высоким спросом на визы и большими очередями в ряде стран.
Ранее TourDom.ru писал, что россияне пожаловались на визовый центр в Казахстане, который не помог им с получением виз в США, но запросил за это по 150 тыс. руб.