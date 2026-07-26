Turkish Airlines стабилизировала график вылетов в Турцию

Авиакомпания Turkish Airlines более-менее восстановила расписание вылетов из московского аэропорта Внуково после вчерашнего масштабного сбоя.

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Судя по онлайн-табло, отклонения от графика сегодняшних ночных и утренних рейсов в Анталью, Даламан, Бодрум не превышали трех часов. Задержки дневных также невелики: TK 3013 отправится в Анталью на час позже, в 14:25 вместо 13:30, TK 3025 – в 15:15 вместо 13:45, TK 3165 в Бодрум перенесен с 13:55 на 15:00. Крупных сбоев в расписании прилетов лайнеров перевозчика из Турции также нет.

А вот из некоторых других российских городов самолеты Turkish Airlines отправляются сегодня с большими опозданиями. Ночной рейс TK 3063 из Казани в Анталью отложен более чем на 10 часов, с 02:50 на 13:30. А TK 3069 из питерского Пулково в Даламан был отсрочен на 7 часов, с 01:50 до 9 утра.

Напомним, вчера по телефону единого контакт-центра Turkish Airlines корреспонденту TourDom.ru затруднились пояснить, с чем были связаны масштабные сбои в расписании, сослались на «отсутствие информации».