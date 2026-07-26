Тревел-блогер рассказал, как изменились цены в Таиланде

Российский тревел-блогер Алексей Кутовой рассказал, как цены в Таиланде изменились за 10 лет. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге «Кутовой про путешествия» на платформе «Дзен».

© Lenta.ru

Автор публикации подчеркнул, что Таиланд уже много лет остается одной из стран с самой низкой инфляцией в Азии. По его словам, цены на некоторые товары и услуги за этот период почти не выросли. Например, поездка в городском автобусе до сих пор «стоит копейки», мобильная связь остается одной из самых дешевых в мире, а стоимость экзотических фруктов кажется почти символической.

Однако хороший сыр, сливочное масло, колбаса или импортный шоколад в Таиланде стоят заметно дороже, чем в России, добавил Кутовой. Кроме того, недешево обходится аренда жилья.

«Многие слышали истории о квартирах за копейки, но сегодня это уже не совсем так. На популярных курортах цены действительно выросли очень сильно из-за огромного числа иностранцев», — такими фразами описал цены на жилье в королевстве россиянин.

Он также отметил, что в не популярных у туристов районах — например, Чиангмае, Корате, Убонратчатхани или Хатъяе — можно снять неплохую квартиру за 6-10 тысяч батов (13,9-23,2 тысячи рублей).

«Многие до сих пор считают Таиланд страной, где цены давно стали московскими. На курортах иногда действительно создается именно такое впечатление. Но стоит отъехать всего несколько километров от туристических улиц, как становится ясно: обычный Таиланд и туристический Таиланд — это два совершенно разных мира», — заключил автор.

Ранее сообщалось, что отели Таиланда продолжают бороться за российских туристов и снизили цены на летний сезон до 68 процентов. У соотечественников востребованы все популярные курорты этой страны Азии, но лидирует традиционно Пхукет.