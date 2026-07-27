В Беларуси растет спрос на внутренний туризм. Для путешественников на выбор уже больше 1300 охраняемых государством объектов это заповедники, пущи и заказники. Там можно наблюдать за природой почти в первозданном виде. В прошлом году их посетили почти миллион человек. Но и это не предел, рассказали эксперты корреспонденту «МИР 24 Ангелине Казарцевой.

Одна из главных звезд белорусского экотуризма Березинский биосферный заповедник. Самостоятельные прогулки без гида здесь запрещены, чтобы не мешать дикой природе. Это и привлекает туристов: посетить первозданные леса и понаблюдать за жизнью лесных обитателей ежегодно сюда приезжают больше 100 тысяч путешественников.

Познакомить детей с представителями дикой природы Виктория решила не через книжки, а через живое общение. Зоопарк при заповеднике вариант самый удобный. В шаговой доступности медведи, лани, зубры и даже краснокнижные пернатые. Все те, кто свободно обитает в этих чащах.

Виктория Гайдук туристка Они сегодня очень общительные. Можно было покормить. Волки вышли, зубры вышли. Нам очень понравилось. Зубр очень контактный. Природа, общение и возможность посмотреть и попробовать пообщаться с животными. В лесу можно встретить, но ты обычно убегаешь от них.

В музее расскажут, как отличать прополис от перги, а летний мед от верескового. Пасеки одно из направлений хозяйственной деятельности заповедника. В местных ульях живет около 100 тысяч пчел. Гостям предлагают испробовать и особую процедуру апитерапию

Это одно из самых экологичных мест Европы. Благодаря лесам и верховым болотам воздух в заповеднике чище столичного в 300 раз. Целый век здесь действует принцип невмешательства человека. И все же попасть в чащи лесов можно, но только по особым маршрутам. За этим тщательно следят.

«Конечно, мы и сохраняем леса, но вместе с тем мы показываем их людям. Для этого мы и соблюдаем те нормы законодательства, которые предписаны нашими национальными законными актами. Мы организуем маршруты, тропы, и велосипедные, и верховые, и пешие: там, где мы можем наблюдать, любоваться природой, но не вмешиваться в ход событий наших природных комплексов, пояснил директор Березинского биосферного заповедника Андрей Прокошин.

В заповедных зонах правило простое: добывать дары природы могут только люди с местной пропиской. На время с этим помогут гостиницы. Заселился — и можешь собирать грибы, ягоды или ловить рыбу из водоемов. Спрос на это есть и у жителей, и у гостей страны.

«Желательно заранее подумать, где-то за месяц, за два. Бывает, что и за полгода какие-то даты заняты. Если туристы из далеких мест приезжают, то минимум 5-7 дней у нас гостят. Отдыхают, пользуются и спа-услугами нашими, полностью всем комплексом и полностью всем пансионом. А если гости столицы, например Минска, они приезжают на несколько дней. 2-3 дня они обязательно у нас гостят, рассказала начальник гостиничного комплекса Татьяна Демидова.

Развитие внутреннего туризма национальный проект Беларуси. Стоит наравне с машиностроением. Такую задачу поставил президент. Но важно не просто увеличивать поток туристов, но и грамотно защищать чистые зоны от влияния человека. Искать компромисс помогает постепенное внедрение новых маршрутов.