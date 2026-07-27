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Экотуризм в Беларуси: чистый воздух, лесные животные и маршруты без вмешательства в природу

Мир24

В Беларуси растет спрос на внутренний туризм. Для путешественников на выбор уже больше 1300 охраняемых государством объектов это заповедники, пущи и заказники. Там можно наблюдать за природой почти в первозданном виде. В прошлом году их посетили почти миллион человек. Но и это не предел, рассказали эксперты корреспонденту «МИР 24 Ангелине Казарцевой.

В Беларуси растет спрос на внутренний туризм
© РИА Новости

Одна из главных звезд белорусского экотуризма Березинский биосферный заповедник. Самостоятельные прогулки без гида здесь запрещены, чтобы не мешать дикой природе. Это и привлекает туристов: посетить первозданные леса и понаблюдать за жизнью лесных обитателей ежегодно сюда приезжают больше 100 тысяч путешественников.

Познакомить детей с представителями дикой природы Виктория решила не через книжки, а через живое общение. Зоопарк при заповеднике вариант самый удобный. В шаговой доступности медведи, лани, зубры и даже краснокнижные пернатые. Все те, кто свободно обитает в этих чащах.

Виктория Гайдук туристка Они сегодня очень общительные. Можно было покормить. Волки вышли, зубры вышли. Нам очень понравилось. Зубр очень контактный. Природа, общение и возможность посмотреть и попробовать пообщаться с животными. В лесу можно встретить, но ты обычно убегаешь от них.

В музее расскажут, как отличать прополис от перги, а летний мед от верескового. Пасеки одно из направлений хозяйственной деятельности заповедника. В местных ульях живет около 100 тысяч пчел. Гостям предлагают испробовать и особую процедуру апитерапию

Это одно из самых экологичных мест Европы. Благодаря лесам и верховым болотам воздух в заповеднике чище столичного в 300 раз. Целый век здесь действует принцип невмешательства человека. И все же попасть в чащи лесов можно, но только по особым маршрутам. За этим тщательно следят.

«Конечно, мы и сохраняем леса, но вместе с тем мы показываем их людям. Для этого мы и соблюдаем те нормы законодательства, которые предписаны нашими национальными законными актами. Мы организуем маршруты, тропы, и велосипедные, и верховые, и пешие: там, где мы можем наблюдать, любоваться природой, но не вмешиваться в ход событий наших природных комплексов, пояснил директор Березинского биосферного заповедника Андрей Прокошин.

В заповедных зонах правило простое: добывать дары природы могут только люди с местной пропиской. На время с этим помогут гостиницы. Заселился — и можешь собирать грибы, ягоды или ловить рыбу из водоемов. Спрос на это есть и у жителей, и у гостей страны.

«Желательно заранее подумать, где-то за месяц, за два. Бывает, что и за полгода какие-то даты заняты. Если туристы из далеких мест приезжают, то минимум 5-7 дней у нас гостят. Отдыхают, пользуются и спа-услугами нашими, полностью всем комплексом и полностью всем пансионом. А если гости столицы, например Минска, они приезжают на несколько дней. 2-3 дня они обязательно у нас гостят, рассказала начальник гостиничного комплекса Татьяна Демидова.

Развитие внутреннего туризма национальный проект Беларуси. Стоит наравне с машиностроением. Такую задачу поставил президент. Но важно не просто увеличивать поток туристов, но и грамотно защищать чистые зоны от влияния человека. Искать компромисс помогает постепенное внедрение новых маршрутов.