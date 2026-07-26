Как объехать весь Вьетнам на поездах и сэкономить на отелях

Вьетнам уверенно входит в число фаворитов среди азиатских направлений для иностранцев, привлекая сочетанием низких цен, безопасности и самобытности. В центре внимания оказался нестандартный подход к передвижению по стране: чтобы сэкономить, путешественники все чаще отказываются от неба в пользу земли, превращая переезды в часть приключения.

Согласно отчету известной журналистки Сары МакГиннес, опубликованному на портале Evoke, ее 12-дневный маршрут с южных широт до столицы общей протяженностью почти 1800 километров обошелся в скромную сумму.

«Главное открытие – не в экзотике отелей, а в грамотной логистике. Используя ночные железнодорожные перегоны вместо авиации, мне удалось убить двух зайцев: освободить бюджет от расходов на гостиницы за три ночи и избежать грабительских тарифов за багаж, которые практикуют местные дискаунтеры. Да, в вагонах шумно и трясет, но для экономного туриста это идеальный баланс цены и функциональности», – пояснила она в своем материале.

Практика показала, что три ночных переезда между ключевыми регионами стали фундаментом экономии. Пока пассажиры спят, состав движется к цели, что исключает необходимость тратить время и деньги на дневные перелеты. К тому же внутренние авиалинии Азии часто штрафуют за лишний вес багажа, тогда как поезда позволяют везти столько вещей, сколько нужно, без доплат.

Помимо транспортной хитрости, репортаж пестрит описаниями доступных локальных удовольствий, которые делают поездку насыщенной:

В древнем Хойане, признанном лучшей точкой маршрута, обязательна прогулка по кокосовой роще Камтхань. За символические пару долларов туристов катают на круглых бамбуковых «корзинах» под аккомпанемент уличных музыкантов, а вечером над рекой Хоай запускают бесплатные бумажные фонарики.

В прибрежном Нячанге коронное блюдо – уличные блинчики бань кан и бань сео, а также фирменный десерт из авокадо с кокосовым молоком и шариком мороженого, который подают прямо на тротуаре.

В провинции Куангбинь, у пещер Фонгня, разумные путешественники игнорируют дорогие экскурсии в гроты и отправляются на экоферму Duck Stop, где платят копейки за корм для уток и в придачу получают забавный «массаж стоп» пернатыми.

Финиш в Ханое ознаменован прогулкой по улице баров Тахьен, где стоимость кружки свежего местного пива измеряется сущими копейками.

Комментируя этот опыт, эксперт Сергей Новиков подчеркнул, что грамотное планирование бюджетных туров – это ключ к погружению в аутентичную атмосферу, а не в шаблонный пляжный сервис, передает Турпром. По его убеждению, отказ от перелетов в пользу железной дороги не только убирает наценки за гостиницы и багаж, но и позволяет перенаправить сэкономленные средства на яркие впечатления, которые запоминаются надолго. В период высокого летнего и осеннего спроса такие маршруты становятся особенно актуальны для россиян, желающих заменить статичный отдых у моря на динамичное этнопутешествие с дегустациями и необычными интерактивами.