Эксперт раскрыл дальнейшую судьбу «горячих туров»

"Горячие туры" как массовое явление в ближайшие годы не вернется ввиду последних тенденций работы туроператоров, несмотря на всплеск таких предложений в начале летнего сезона в 2026 году. Такое мнение выразил ТАСС президент Уральской ассоциации туризма, глава уральского отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев.

"В начале летнего сезона, а именно в весенние месяцы и июнь, было заметное количество спецпредложений - то, что в народе называется "горячие туры". Явление, которого не было давно, я так полагаю, и не будет в ближайшие сезоны. <…> Уже в середине июня ситуация выправилась, цены стали лишь на 5-7% в среднем ниже, чем в минувшем году на аналогичные отели того же временного промежутка, и сейчас мы полагаем, что может быть в августе они сравняются, а может и произойдет определенный рост", - рассказал он.

Мальцев подчеркнул, что спецпредложения могут появляться на рынке, однако будут носить скорее эпизодический характер, а не массовый. Он связал это, в том числе с тем, что переизбытка турпродукта не будет ввиду современных особенностей работы операторов

Эксперт пояснил, что державшиеся в течение определенного периода в начале сезона предложения по аномально низкой стоимости по целому ряду направлений - результат сразу нескольких факторов, сошедшихся в одной точке. Одна из причин - ситуация на Ближнем Востоке.

"Хотя может показаться очень странно: как война на Ближнем Востоке могла повлиять негативно на спрос на Египет и Турцию? Но вот в сознании многих европейцев это все очень близко, рядом, и они, вероятно, просто предпочли отложить [поездки] на более поздний срок. Может это проблемы с пониманием географии, геополитики, я не знаю, но вот их это напугало, безусловно", - уточнил собеседник агентства.

Мальцев отметил, что раньше было больше "перекосов" спроса и предложения на рынке авиаперевозки, в первую очередь. Причин для этого много, но сегодня туроператор в состоянии проанализировать и просчитать эти факторы. Исключение - события конца февраля - начала марта.

"Почему это произошло сейчас и не может иметь массового характера в дальнейшем? Потому что экономическая обстановка сейчас, в отличие от 2000-2010-х годов, когда "горячие туры" были, и опыт работы операторов говорит о том, что надо сесть и договориться, снять избыточные емкости, что они, собственно, и делают. <…> Если два самолета по одному направлению летят с недостаточной загрузкой, операторы просто договорятся лететь на одном самолете. <…> Сейчас попросту вряд ли могут позволить себе и операторы, и их учредители такую войну амбиций, <…> да и опыт еще подсказывает, что она часто лишена практического смысла", - сказал он.

По мнению собеседника агентства, туристам не следует рассчитывать на множество спецпредложений вслед за всплеском появления "горящих туров" в начале сезона, отказываясь от ранних бронирований.