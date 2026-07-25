Россиянка побывала в Японии и рассказала о необычных бытовых привычках японцев

Российская тревел-блогерша Елена Лисейкина рассказала о необычных бытовых привычках жителей Японии в ванной. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что само мытье в Японии происходит снаружи ванны — человек садится на табуретку возле стены, где закреплен душ на шланге, намыливается и тщательно ополаскивается. Только после этого он может забраться в ванну.

«Отсюда вытекает вещь, которая удивляет сильнее всего: воду в ванне не сливают после одного человека. Раз все залезают в нее уже чистыми, вода остается прозрачной, и в ней по очереди греется вся семья за вечер. Чтобы она не остывала, пока ждет следующего, ванну накрывают специальной крышкой, которая держит тепло», — такими фразами описала привычки японцев россиянка.

Путешественница добавила, что водой из ванны потом стирают белье — с помощью специального насоса со шлангом ее отправляют в стиральную машину. Кроме того, Лисейкина удивилась, что умывальники японцы размещают в отдельной комнате, а раковины — на бачках унитаза.

Еще одна поразившая соотечественницу деталь — банно-сушильный блок, который встроен в потолок японской ванной. Он умеет вытягивать влагу после мытья, чтобы не заводилась плесень, прогревать комнату и сушить белье.

«Вся эта электроника с подогревом и сушкой — это лишний расход и лишнее, что может сломаться. Так что японская ванная — не идеал на все случаи, а решение, заточенное под свой климат и свои привычки», — заключила автор.

Ранее другая российская тревел-блогерша рассказала о трех особенностях жизни в Японии, которых, на ее взгляд, не хватает на ее родине. В частности, она обратила внимание на улыбчивость японцев и их желание помочь.