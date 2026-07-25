Туристы массово потянулись в Южную Корею за необычным развлечением

В городе Борен в Южной Корее открылся традиционный фестиваль грязи — мероприятие, которое проходит ежегодно и неизменно вызывает большой интерес публики. Событие собирает порядка двух миллионов гостей, среди них как приезжие туристы, так и жители страны.

Программа фестиваля насыщена разнообразными активностями. Посетители могут расслабиться в грязевых ваннах, где им также доступен сеанс массажа. Когда наступает вечер, атмосфера меняется: гостей ждут яркие концерты и эффектные световые представления. В субботу, согласно информации из аккаунта фестиваля в соцсети, запланирован музыкальный вечер с участием популярных K‑pop‑коллективов.

K‑pop прочно закрепился в статусе одного из важнейших элементов культурного экспорта Южной Кореи наравне с корейской косметикой. Интерес к средствам по уходу за кожей из Кореи сохраняется и продолжает расти. Аналитики отмечают, что индустрия красоты Южной Кореи стремительно развивается и вскоре может опередить Францию, заняв позицию мирового лидера по объемам экспорта косметической продукции.

Особую ценность представляет сама грязь из Борена — она отличается высоким содержанием минералов и, по распространенному мнению, помогает замедлять появление признаков старения. Изначально фестиваль запустили в 1998 году как площадку для продвижения косметики на основе этой грязи. На данный момент ассортимент подобных товаров остается востребованным: в числе продукции — шампуни и солнцезащитные кремы, обогащенные минералами из местной почвы.

Согласно местному изданию Korea JoongAng Daily, объем продаж такой продукции в 2026 году достигнет двух миллиардов вон (чуть больше 53 млн рублей). На официальном сайте фестиваля размещена отдельная страница с подробным описанием пользы грязевых процедур: в составе грязи — натуральные минералы и активные компоненты, которые поддерживают молодость и свежесть кожи. Кроме того, подчеркиваются ее антибактериальные свойства: способность подавлять рост бактерий делает грязь полезной при лечении различных повреждений кожи. Фестиваль завершится 9 августа.