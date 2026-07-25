Во Внуково серьезно сбоит расписание вылетов Turkish Airlines

В аэропорту Внуково серьезно сбоит расписание вылетов Turkish Airlines. Более десятка рейсов на средиземноморские курорты, которые должны были отправиться в ночь на субботу, 25 июля, перенесены на 7 и более часов.

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Самая значительная задержка у TK 3121 в Даламан – вместо 23:00 вчерашнего дня он значится на онлайн-табло в 16:00 сегодняшнего. На 12,5 часа позже отправится в Даламан и TK 3085. На 10,5 часа отложены TK 3003 в Анталью и TK 3155 в Бодрум.

Рейсы из Антальи, Даламана и Бодрума, которые должны были прибыть во Внуково еще вчера поздним вечером, также серьезно задерживаются. Этим, очевидно, и объясняются сбои графика вылета в Турцию.

По телефону единого контакт-центра Turkish Airlines корреспонденту TourDom.ru затруднились пояснить, почему опаздывают самолеты в Москву, сослались на «отсутствие информации». Оператор горячей линии оказался не в курсе и того, предоставляют ли пассажирам задержанных рейсов услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами. Посоветовал лишь в случае, если кому-то сотрудники авиакомпании вдруг не предложат бесплатные напитки или питание, покупать их в кафе аэропорта Внуково самостоятельно, сохранять чеки, а затем обращаться за компенсацией к перевозчику.

Что касается предстоящих дневных вылетов Turkish Airlines из Москвы, то почти на 12 часов перенесен рейс TK 3077 в Даламан – с 13:15 на 00:30 ночи. На 6,5 часа позже отправится TK 3013 в Анталью, сбои в расписании еще двух лайнеров в анталийский аэропорт не превышают 4 часов.